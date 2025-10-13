A pocas horas de que inicie el vital juego entre Costa Rica y Nicaragua, los medios pinoleros mencionan la molestia de la dirigencia de ese país, pues sienten que hubo un boicot en su contra.

El Diario La Prensa detalla que “Nicaragua no pudo alquilar em Costa Rica una cancha de grama natural para entrenar dos días antes del partido, como lo tenía planificado el cuerpo técnico, señalaron los portales dedicados al fútbol nicaragüense.

La Prensa confirmó el hecho con una persona cercana al proyecto de la Selección Nacional que aseguró que los encargados del viaje llamaron a cuatro lugares cercanos a San José y les dijeron que los campos estaban ocupados o en mantenimiento para las fechas solicitadas”.

A su llegada a tierra tica Byron Bonilla habló del juego. “Esperamos conseguir la victoria, sabemos que va a ser difícil, pero no imposible. No tuvimos el resultado que buscamos en casa y queremos buscar los puntos necesarios fuera. Trabajaremos para eso, para enfrentar cada partido como es, una última batalla”.

Sobre la posible llegada masiva de nicaragüenses al estadio tico reveló que “no se si eso pesara para nosotros.

Al final somos 11 contra 11 y esperamos que parte de la afición esté de nuestro lado.

Nosotros también estamos presionados, estamos contra las cuerdas. Estamos en situaciones similares, pero guardando las distancias. Los dos vamos a salir a buscar la victoria”.

Junior Arteaga menciona que “matemáticamente no estamos fuera. Tenemos que hacer un partido muy bueno, pero será complicado. Quedamos a deber contra Haití, por lo que vamos a sacar lo mejor de nosotros. Son tres partidos y vamos a darlo todo”.

La delegación visitante decidió no hacer la tradicional conferencia de prensa.