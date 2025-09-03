La noticia de que la Tricolor no realizará el reconocimiento de cancha ni ofrecerá conferencia de prensa ha generado un fuerte malestar entre los medios de comunicación y la afición nicaragüense.

Prensa local y fanáticos expresaron su molestia con la decisión del entrenador Miguel Herrera, a quien criticaron duramente. “Ticos agrandados y arrogantes. El director técnico mexicano de la Selección costarricense de fútbol, Miguel “El Piojo” Herrera decidió no hacer reconocimiento de cancha y llegarán el día jueves por noche a Nicaragua. De igual manera el mexicanito no dará conferencia de prensa”, expresó Marca Personal Nicaragua.

Para el periodista Camilo Velásquez, de Fútbol Nica, la actitud de Herrera refleja soberbia. “Ha llamado mucho la atención y no ha caído bien, el hecho de que Costa Rica haya decidido llegar a Managua el jueves, no realizar el reconocimiento de cancha y no atender a los medios. Se han quejado tanto de la cancha, que está en mal estado y llama la atención que no quieran verla. Se ha interpretado un poco de soberbia de Miguel Herrera alrededor de este tema”, comentó Velásquez a Diario Extra.

Velásquez destacó la gran expectativa que hay. “La gente tiene mucha ilusión de ver a Keylor Navas, pero además existe esa ilusión utópica de que Nicaragua consiga un resultado importante que le permita seguir pensando en el Mundial”, señaló el director de Fútbol Nica.

Desde la Federación Nicaragüense confirman que desplegarán más de 700 efectivos de seguridad, incluyendo miembros de la Policía Nacional, fuerzas antidisturbios y seguridad privada.