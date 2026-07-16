Nicaragua rompe relaciones con Italia: conozca la razón

El gobierno de Nicaragua anunció este jueves la ruptura de relaciones con Italia ante críticas de ese país porque da refugio desde hace décadas al exmilitante de las Brigadas Rojas Alessio Casimirri, condenado por el asesinato del exprimer ministro Aldo Moro en 1978.

“Rompemos toda relación diplomática con el gobierno de Italia” por las “injustificadas, agresivas e irresponsables” declaraciones del canciller italiano Antonio Tajani sobre el caso, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense.

Dictadura rompe relaciones con Italia después de las declaraciones de Antonio Tajani, Vice Primer Ministro de Italia, sobre Nicaragua: pic.twitter.com/z0LC2w8Eu0 — Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) July 16, 2026