Nicaragua juega su mundialito y se mide hoy a Rusia

Alejandro Fonseca y EFE. – La selección de fútbol de Nicaragua jugará hoy un histórico partido amistoso ante Rusia en Krasnodar.

El seleccionador de Nicaragua, el nicaragüense Ramón Otoniel Olivas, convocó a 26 jugadores para el partido, entre los que figuran Bancy Hernández, que juega con el Saprissa costarricense; el extremo izquierdo Byron Bonilla y el capitán Juan Barrera. También aparece en lista el exmanudo Juan Luis Pérez.

Será el primer partido de la selección mayor de Nicaragua tras la salida del entrenador chileno Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa, quien llevó a la Azul y Blanco a disputar por primera vez una fase final de una eliminatoria mundialista.

Nicaragua finalizó en el cuarto y último lugar del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, con cuatro puntos, tras propinarle una dolorosa derrota a Honduras (2-0) y empatar con Costa Rica (1-1).

Rusia, equipo dirigido por Valeri Karpin -exjugador de Celta, Real Sociedad y Valencia-, se ha enfrentado en el último año a varios conjuntos latinoamericanos -Granada (5-0), Bolivia (3-0), Perú (1-1) y Chile (0-2)-, a los que hay que sumar Cuba en 2023 (8-0).

El partido entre eslavos y nicaragüenses se disputará en el estadio Ozon Arena, que tiene capacidad para poco más de 33.000 espectadores. Inicia a las 10:30 a.m. hora centroamericana.

Al estar excluida de partidos oficiales desde 2022 debido a la guerra en Ucrania, Rusia ha tenido en los últimos años muchas dificultades para encontrar rivales de renombre para el equipo nacional.