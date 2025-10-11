Hace un mes, el técnico de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, habló previo al partido ante Costa Rica. En conferencia de prensa, sacó roncha con algunos aficionados ticos por sus declaraciones contra Keylor Navas y el arbitraje mexicano. Además, hace poco le reclamó a los clubes ticos por no querer prestarle los jugadores a su Selección antes de tiempo.

La llegada al país del famoso “Fantasma” era muy esperada, para esperar qué diría en esta ocasión en conferencia de prensa. Sin embargo, los ticos se quedarán con las ganas de escuchar nuevamente a Figueroa, ya que los nicaragüenses decidieron no hablar antes del partido.

“A nombre de la Federación de Fútbol de Nicaragua, informamos que la Selección nicaragüense no hará conferencia de prensa oficial mañana en Costa Rica“, informó la FCRF.

Lo que sí harán los vecinos del norte, es el reconocimiento de cancha del Estadio Nacional. Será mañana en horas de la tarde, específicamente a partir de las 5 p.m.