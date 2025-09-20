Rosa Ruiz, madre del médico costarricense Jerry Gustavo Estrada Ruiz, preso político en Nicaragua, denunció que el régimen Ortega-Murillo giró una orden de captura contra su hija, de 27 años y nacionalidad costarricense, así como contra su hijo menor de 14 años.

Según Ruiz, durante varios días patrullas policiales, camionetas sin placas y hombres de civil llegaron de manera sistemática a la casa familiar en León, Nicaragua exigiendo que abandonaran la vivienda. La intimidación incluyó amenazas de que, si no salían “antes de la medianoche”, serían sacados “en caliente”.

Ruiz advirtió que incluso le informaron de la existencia de una orden de captura contra su hija y su hijo menor, lo cual calificó como un crimen.

“¿Cómo giran orden de captura contra un niño de 14 años que solo va a la escuela? Esto es brutal”, expresó.

La madre también aseguró que el régimen pretende silenciar las denuncias de tortura contra Jerry Estrada, a quien recientemente presentaron en medios oficialistas en condiciones que la familia considera manipuladas.

A su hija le habrían advertido que si ella (madre del médico) no dejaba de denunciar, perdería el derecho a ver a su hermano y a llevarle paquetería a prisión.

La Asociación Unidad de Defensa Jurídica y Memoria por Nicaragua y el Colectivo Nicaragua Nunca Más respaldaron la denuncia, calificando la situación como una violación grave de derechos humanos y solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La familia pidió al Estado costarricense pronunciarse de manera pública y más contundente en defensa de Jerry Estrada, recordando que el médico posee la nacionalidad tica y que su núcleo familiar está siendo perseguido.