El guardameta Keylor Navas ya está de lleno con la Tricolor y a su llegada al país analizó lo que espera del equipo de todos ante Nicaragua, este viernes.

¿Qué analiza de ese partido?

Es bonito estar en una eliminatoria más. Ya sabemos cómo son estos partidos y los ambientes. Lo importante es poder llegar a un mundial. Estamos muy contentos.

¿Cómo toma poder hacer historia en otro mundial?

Más allá de la historia está la experiencia de uno para poder llegar a un mundial. Es con lo que uno soñó desde pequeño. Lo más importante es el grupo.

Es llevar el nombre de Costa Rica a un mundial. Que nuestra bandera esté ahí. Es lo que nos mueve y lo que nos motiva y hace luchar cada día para tratar de conseguir esa clasificación.

¿Cómo ve la competencia con Patrick Sequeira?

Siempre que en una selección hay varios porteros o jugadores en un mismo puesto el nivel crece y la selección es la más beneficiada.

¿Qué tal jugar en cancha sintética en Managua?

Lo ideal es una cancha natural y en buenas condiciones, pero toca jugar en una sintética y eso no puede ser una excusa. Si queremos estar en el mundial debemos ganar en cualquier cancha. No le damos mucha importancia a eso. Cada uno dará lo mejor y daremos lo máximo como grupo para sacar estos puntos.

¿Qué tal el crecimiento de los pinoleros?

En realidad, es un rival complicado, en nuestra área ya no hay un rival fácil. Los jugadores han ido creciendo y las federaciones han invertido. Los equipos invierten en su infraestructura. También los jugadores salen de sus países al extranjero. Ya las distancias son más cortas y eso nos exige y compromete a dar el 100% para poder ganar.