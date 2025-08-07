San José. (EFE)- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que declara propiedad del Estado nicaragüense una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país.

La Ley de Territorio Fronterizo, presentada por los diputados sandinistas y sus aliados, fue aprobada de forma expedita sin ser consultada en una comisión.

En su exposición de motivos, los legisladores oficialistas argumentaron que la aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo “es fundamental para garantizar la soberanía, integridad territorial y seguridad nacional de Nicaragua”.

“Al establecer un área claramente delimitada de 15 kilómetros desde el límite fronterizo convencional, el Estado reafirma su control sobre una zona estratégica, esencial para prevenir injerencias externas, actividades ilícitas como lavado de activos, narcotráfico y trata de personas”, indicaron en la iniciativa.

A juicio de los diputados, esa ley fortalece el marco jurídico “para la defensa de los intereses del pueblo, asegurando que el territorio fronterizo es propiedad del Estado, en consonancia con los principios de independencia y autodeterminación”. La ley define y establece como “territorio fronterizo” el área de territorio nacional comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior del territorio nacional.

Esta delimitación crea una zona de control especial, bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.

En su artículo 2 establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”.

Deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que establecía un régimen especial para el territorio fronterizo, tanto terrestre, marítimo como aéreo, con el objetivo de garantizar la soberanía, seguridad e integridad territorial, así como promover el desarrollo sostenible en esas zonas.