La Selección de Nicaragua, anunció la nómina que tendrá a disposición Marco Antonio Figueroa, técnico pinolero, para el duelo ante Costa Rica y Honduras, por la fecha 1 y 2 de la eliminatoria para el mundial 2026.

Un total de 24 jugadores, fueron llamados por el “Fantasma”, donde destacan los llamados de tres jugadores que están disputando el campeonato costarricense: Juan Luis Pérez del Herediano, Ariel Arauz del Sporting y Cristian Reyes del Municipal Liberia.

También destaca el regreso de Bayron Bonilla, quien había renunciado a la selección pinolera y ahora está de regreso. En total, 5 legionarios es lo que tiene el combinado nicaraguense.