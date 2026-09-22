Nicaragua anuncia convocados para medirse a Costa Rica

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Selección Nacional de Nicaragua, rival de Costa Rica el próximo 1 de octubre por Liga de Naciones de Concacaf, definió sus convocados para los juegos que disputarán por el Grupo A de la Liga A en el torneo.
En la lista destacan nombres como Adonis Pineda y Raheem Cole (Puntarenas FC), Bancy Hernández (Saprissa), Juan Luis Pérez (Inter San Carlos) y Jason Vega (AD San Carlos) quienes militan en el campeonato costarricense.
Asimismo, está convocado Kadeem Cole, hermano de Raheem, quien militó en clubes nacionales como San Carlos, Puntarenas y Grecia. Actualmente juega en el Birmingham Legion de la USL de Estados Unidos (segunda división).
La gran figura está llamada a ser Amadeus Zamora, mediocampista de 19 años del Chemnitzer de la Cuarta División de Alemania.