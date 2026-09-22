Nicaragua anuncia convocados para medirse a Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Selección Nacional de Nicaragua, rival de Costa Rica el próximo 1 de octubre por Liga de Naciones de Concacaf, definió sus convocados para los juegos que disputarán por el Grupo A de la Liga A en el torneo.

En la lista destacan nombres como Adonis Pineda y Raheem Cole (Puntarenas FC), Bancy Hernández (Saprissa), Juan Luis Pérez (Inter San Carlos) y Jason Vega (AD San Carlos) quienes militan en el campeonato costarricense.

Foto: Federación de Nicaragua

Asimismo, está convocado Kadeem Cole, hermano de Raheem, quien militó en clubes nacionales como San Carlos, Puntarenas y Grecia. Actualmente juega en el Birmingham Legion de la USL de Estados Unidos (segunda división).

🇳🇮⚽ 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀.



Nuestro director técnico, Juan Cruz Real, presenta a los convocados que representarán a Nicaragua en estos próximos encuentros. 🔥



¡Vamos Nicaragua! 💙🤍 pic.twitter.com/4G0k1b3NGE — Selección Nacional de Nicaragua 🇳🇮 (@LaAzulyBlanco) September 22, 2026

La gran figura está llamada a ser Amadeus Zamora, mediocampista de 19 años del Chemnitzer de la Cuarta División de Alemania.