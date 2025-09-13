El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua acusó este viernes a Estados Unidos de propagar “mentiras y calumnias” alrededor de la detención del médico costarricense Yerri Gustavo Estrada Ruiz, arrestado el pasado 13 de agosto en ese país.

En una nota oficial enviada a la Embajada de EE. UU. en Managua, la Cancillería nicaragüense calificó como “irrespetuosa, calumniosa y difamatoria” la comunicación estadounidense sobre la situación del joven, a quien el régimen señala como “golpista” y “acusado por actividades terroristas”.

El documento afirma que Estrada fue presentado este jueves ante los medios de comunicación “gozando no solo de perfecta salud, sino de todos sus derechos como persona en situación de cárcel, incluyendo visitas de sus familiares”.

Según el comunicado, las declaraciones del Departamento de Estado y la Embajada estadounidense “nada tienen que ver con la diplomacia propia de las relaciones entre Estados” y “son más bien propias del activismo de organismos irresponsables que desconocen el manejo de la verdad”.

La Cancillería de Nicaragua exigió respeto ante lo que consideró ofensas y advirtió que este tipo de acusaciones “exponen a quienes las difunden y no caben en vínculos considerados diplomáticos”.