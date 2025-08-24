Fue un partido particular entre Puntarenas F.C. y Municipal Liberia, pues su inicio se retrasó una hora con 40 minutos, debido a la lluvia y a la rayería. Además, se jugó en el estadio Lito Pérez, pero sin público, por disposición de las autoridades que no permiten el ingreso del público.

El primer tanto para los visitantes lo marca José Joaquín Huertas al minuto 29, en cobro de tiro libre. Fernando Lesme y Alonso Hernández creaban peligro en la parte alta del cuadro de la Ciudad Blanca. Dos tarjetas amarillas provocan una roja y el veterano porteño Daniel Colindres deja el campo al 39’.

Para el complemento volvería a marcar el equipo visitante con Fernando Lesme que anota de cabeza. El paraguayo estuvo muy atento hasta que consiguió su gol al 73’.

Sobre el 90’ + 1’ Paul González, con solo 16 años, quien estaba debutando, hace el 0 a 3 con anotar en el primer balón que tocaba.

Muy bien por los liberianos, por ese liderato y porque están muy claros en darle oportunidad a la sangre joven.

Puntarenas puso en la formación estelar a Adonis Pineda, Hiram Muñoz, Kenner Gutiérrez, Derek Cordero, Krisler Villalobos, Jorge Roques, Wilber Rentería, José Eduardo Leiva, Daniel Colindres, Raheem Cole y José Pablo Córdoba. D.T.: César Alpízar.

Liberia le dio confianza a Antonny Monreal, José Joaquín Huertas, Johan Cortés, Adrián Chevez, Yeison Molina, Barlon Sequeira, Sebastián Padilla, Randy Ramírez, Malcom Pilone, Fernando Lesme y Alonso Hernández. D.T.: José Saturnino Cardozo.