Ni la tobillera lo detuvo: cae alias “Pupusa” por venta de droga

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Unidad de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba realizó un allanamiento en el sector de Tucurrique, en el cantón de Jiménez, Cartago, que permitió la detención de un hombre sospechoso de infringir la Ley de Psicotrópicos.

El operativo se llevó a cabo frente al Ebais de la comunidad, tras una investigación que incluyó compras controladas, decomisos a terceros y labores de vigilancia para confirmar la actividad ilícita.

El detenido es un hombre de apellido Zúñiga, conocido con el alias de “Pupusa”, quien, según las autoridades, utilizaba su condición de arresto domiciliario para continuar con la venta de droga en la zona.

Video cortesía corresponsal Joaquín Salas.

De acuerdo con el OIJ, el sospechoso contaba con un brazalete electrónico, ya que se encontraba bajo la medida cautelar de casa por cárcel; sin embargo, presuntamente salía de su vivienda para realizar las ventas en Tucurrique.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes y para presentar el caso ante el Ministerio Público.

Allanamiento en Cartago.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.