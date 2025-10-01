A pesar de la lluvia, los fanáticos cuentan los minutos para disfrutar de la legendaria banda Guns N’ Roses.

No faltó la venta de artículos alusivos al grupo, como camisetas, bandanas, banderas, pulseras y más.

Fotografía Mauricio Aguilar

También estuvieron presentes los tradicionales pinchos de carne, ideales para quienes buscaban algo para comer antes del espectáculo.

“Vine con la mayoría de fieles amigos para pasar el buen rato en el concierto. La música de ellos me encanta y no me podía perder la oportunidad de volver a verlos en vivo porque algunos años atrás ya había venido también y fue un rotundo éxito”, comentó Douglas Villalobos, vecino de Heredia.

Numerosos seguidores siguen ingresando al recinto para disfrutar de las bandas teloneras: Slavon y Gentry.

“Acudí con mi pareja y con algunos amigos que les apasiona el rock. Estoy contando los minutos para poder ver a Slash y a Axl en sus últimos tiempos y más porque esta es la primera vez que vengo a un show como este”, mencionó Daniel Guillén, oriundo de Aserrí.