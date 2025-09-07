En el estadio Municipal de Pérez Zeledón, la escuadra local, venció por 2 a 1 a la Liga Deportiva Alajuelense, en el arranque de la fecha 7 del Torneo de Apertura 2025.

Pérez Zeledón, se fue al frente del marcador en tan solo 18 minutos, cuando el mexicano, Eduardo Pastrana conectó de cabeza dentro del área manuda para vencer a Washington Ortega con el 1 a 0.

⏰ 18’ Gol de Eduardo Pastrana para darle la ventaja a los guerreros del sur. pic.twitter.com/QxHZ2wynp9 — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

Alajuelense intentó en la primera etapa, pero el duelo se fue al medio tiempo con la ventaja para los “Guerreros del Sur”.

En la segunda etapa, Rashir Parkins se despachó con un tremendo golazo de pierna izquierda, tras un remate a “tres dedos”, que se fue a colocar al ángulo de Bryan Segura, que solo voló para hacer más espectacular la anotación al minuto 55.

⏰ 53’ Gol de Rashir Parkins para empatar el partido en el Estadio Municipal. pic.twitter.com/isX8ueSDQD — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

Sin embargo, al 72, una jugada por la banda derecha de Pérez, encontró cerrando en el poste derecho de Ortega, a Joaquín Aguirre, quien solo tuvo que empujar el balón para hacer el 2 a 1.

⏰ 72’ Gol de Joaquín Aguirre para poner el 2-1 a favor de Pérez Zeledón. pic.twitter.com/Cn3h1Bfmys — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

Con este triunfo, Pérez Zeledón es nuevo líder del campeonato con 13 puntos, a la espera de lo que suceda con Liberia, quien tiene 11 puntos y juega este domingo contra Sporting F.C

Pérez Zeledón alineó con: Bryan Segura (P), Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana, Luis José Hernández, Manuel Morán, José Guillermo Mora, Joaquín Aguirre, Kendall Porras, Jorman Aguilar y Fabricio Alemán. DT: Luis Alberto Orozco.

Alajuelense tuvo este equipo titular: Washington Ortega (P), Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Issac Badilla, Ronald Matarrita, Ronaldo Cisneros, Celso Borges, Kenyel Michel, Rashir Parkins, Jeison Lucumi y Anthony Hernández. DT: Oscar Ramírez.