Un grupo de sujetos armados asaltaron la madrugada de este viernes la estación de inspección vehicular Dekra, ubicada en La Marina de Guápiles, cantón de Pococí, en la provincia de Limón.

Según información preliminar confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el atraco ocurrió alrededor de las 11:55 p.m. cuando varios hombres ingresaron por la parte trasera del local, forzaron las cortinas metálicas con equipo especializado.

Los delincuentes amarraron al guarda de seguridad que se encontraba en el sitio, logrando acceso a las oficinas administrativas, donde sustrajeron dinero en efectivo producto de las inspecciones realizadas durante el día.

Agentes judiciales realizaron la inspección ocular en el sitio durante las primeras horas de la mañana, y no se descarta que este atraco esté relacionado con la conocida “banda del acetileno”, grupo vinculado a asaltos similares ocurridos en años anteriores, con el mismo patrón de ingreso forzado y violencia contra el personal de seguridad.

En 2024, una estación del mismo tipo fue blanco de un robo con características casi idénticas: ingreso por la parte trasera, cortes precisos en estructuras metálicas y robo de dinero vinculado a servicios prestados.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar la identidad de los responsables y si se trata de una banda organizada con historial delictivo en la zona.

Hasta el momento la entidad no se ha pronunciado sobre este hecho.