Neymar despide a Messi tras su retirada de Argentina

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Lionel Messi vivirá en pocas horas su último partido con la Selección Argentina y, antes de su despedida frente a Benín en el Monumental, recibió un mensaje especial de uno de sus grandes amigos y compañeros de carrera: Neymar.

El brasileño utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras al capitán argentino, con quien compartió vestuario durante su etapa en el Barcelona y posteriormente en el París Saint-Germain. Neymar destacó no solo la huella que Messi dejó en Argentina, sino también su impacto en el fútbol mundial.

“Todo aquel que ama el fútbol te ha disfrutado a lo largo de todos estos años… Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección, tu país, y espero que disfrutes cada segundo de él y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, escribió Neymar.

El brasileño también quiso remarcar que la despedida trasciende las fronteras argentinas y que Messi deja una huella que pertenece a todo el fútbol.

“No es solo Argentina la que te agradece, todo el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol”, añadió. Neymar cerró su mensaje con un agradecimiento personal hacia el argentino por sus años compartidos en Barcelona y París.

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol. Fue un honor haber jugado contra ti, y aún más haber hecho historia a tu lado. GRACIAS, Leo Messi”, escribió.

Messi se despedirá de la Albiceleste después de más de dos décadas y con una colección de títulos que incluye la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Catar 2022. También fue subcampeón mundial en 2014 y 2026.

El partido ante Benín será su presentación número 208 con Argentina y marcará el cierre de una etapa en la que se convirtió en máximo goleador y jugador con más apariciones en la historia de la selección.