La figura brasileña Neymar cuestionó la clasificación del Balón de Oro y aseguró que su compatriota Raphinha, ubicado en la quinta casilla, merecía un reconocimiento más alto tras su brillante campaña con el Barcelona.

“Que Raphinha esté quinto es absurdo”, publicó el atacante en Instagram, en respuesta a una publicación de Ofuiclear que revelaba el top 10 del galardón entregado este lunes en París.

El delantero culé cerró la temporada pasada con números sobresalientes, con 34 goles y 25 asistencias, aunque terminó en la clasificación por detrás de su compañero Lamine Yamal, así como de Vitinha y Mohamed Salah.

El año pasado, el mismo Neymar había criticado que Vinicius Jr no ganara el mismo premio.

“Se ha convertido en un gran ídolo y un gran héroe para nosotros”, había dicho.

Brasil no logra conquistar el premio individual más importante del fútbol desde 2007, cuando Kaká fue el ganador.