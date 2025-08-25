El extremo nicaragüense, Nextaly Rodríguez, se metió en los hombres récord de lo que llevamos en torneo de Apertura 25, tras realizar el gol más rápido, al anotar el 1 a 0 contra el Club Sport Herediano.

La jugada que se inició por la banda izquierda, fue llevada al centro del área herediana y luego a la derecha, donde apareció Rodríguez y al minuto con 12 segundos, el balón ingresó al marco florense, tras el remate de Nextaly.

No le dieron tiempo ni de acomodarse a Kristian para cantar el gol. 🫣



Ya lo ganan los toros del norte. 📷 pic.twitter.com/feWyhwotkD — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 25, 2025

El gol más rápido durante este Apertura 25, lo tenía el porteño, Jean Carlos Sánchez, quien al minuto 2, hizo 0 a 1 ante Guadalupe F.C, en la jornada 3.