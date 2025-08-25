El extremo nicaragüense, Nextaly Rodríguez, se metió en los hombres récord de lo que llevamos en torneo de Apertura 25, tras realizar el gol más rápido, al anotar el 1 a 0 contra el Club Sport Herediano.
La jugada que se inició por la banda izquierda, fue llevada al centro del área herediana y luego a la derecha, donde apareció Rodríguez y al minuto con 12 segundos, el balón ingresó al marco florense, tras el remate de Nextaly.
El gol más rápido durante este Apertura 25, lo tenía el porteño, Jean Carlos Sánchez, quien al minuto 2, hizo 0 a 1 ante Guadalupe F.C, en la jornada 3.