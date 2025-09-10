El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, aseguró que existen nexos del Cartel de los Soles con la minería ilegal en Crucitas.

Así lo informó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, cuando le preguntaron por los avances para controlar a los coligalleros en la zona de Cutris en San Carlos.

“Hay nexos con grupos transnacionales criminales, y hablo del Cartel de los Soles, como una de las relaciones más directas con la minería en Crucitas, y eso refleja esos intereses de robarle el oro a los costarricenses para sacarlo del país en su beneficio”, dijo.

Por otra parte, aseguró que la cantidad de cianuro en esa zona es inédita, tras las contantes labores ilegales de minería.

“Nunca ha habido tanto cianuro y mercurio en el suelo como en estos últimos años, por esta explotación”, afirmó.

El jerarca dijo sentirse “esperanzado” de que se apruebe en los próximos días un proyecto de ley para regular actividades mineras en Crucitas.