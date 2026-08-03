Newton Williams explicó por qué celebró como Cristiano Ronaldo

El delantero panameño Newton Williams fue el gran protagonista de la victoria de Saprissa 2-1 sobre San Carlos. El delantero ingresó para el segundo tiempo y cambió por completo el rumbo del partido con un doblete que le permitió a los morados remontar un compromiso que parecía complicarse.

Más allá de los goles, uno de los momentos más llamativos llegó con su segunda anotación. Williams corrió hacia un costado del terreno de juego y celebró al estilo de Cristiano Ronaldo, desatando la euforia de los aficionados, quienes acompañaron el festejo con el tradicional “SIUUU” que retumbó en todo el estadio.

“Es lo único que se me vino a la mente, no tenía más nada en la cabeza y creo que fue por impulso, porque venía corriendo el banderín y creo que un compañero me grita y que “CR7”, y yo: “ay”, y me tocó hacerlo”, expresó el panameño con una sonrisa.

Tras el encuentro, el atacante aseguró que el respaldo de la afición ha sido fundamental en su proceso, especialmente durante el tiempo en que estuvo alejado de las canchas por lesión.

“Agradecerle a ellos siempre, darle la gracia a Dios, y ese aliento es de una afición que desde que me lesioné, me ha estado apoyando e incluso me han mandado mensajes que siempre me iban a esperar, y ahí que más que celebrar con ellos un gol, una victoria y tres puntos”, dijo.

Newton Williams acumula 4 partidos con Saprissa con la misma cantidad de goles. Eso sí, en ninguno ha sido titular y aún ni siquiera acumula 90 minutos disputados, lo que hace más increíble su estadística.