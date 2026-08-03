Newton se vistió de héroe en la Cueva

El delantero panameño Newton Williams volvió a vestirse de héroe con un doblete que permitió a los morados remontar y vencer 2-1 a San Carlos en un partido que tuvo dos caras completamente distintas.

El primer tiempo fue de absoluto dominio norteño. Pese a las dificultades financieras que han rodeado al club en las últimas semanas, San Carlos dejó de lado cualquier problema extra cancha y mostró personalidad en La Cueva.

El conjunto visitante presionó alto, controló el balón y generó las oportunidades más claras del compromiso, aunque la falta de contundencia le impidió traducir ese dominio en el marcador.

Saprissa lució incómodo, sin claridad en ataque y con muchas dificultades para romper el orden defensivo de los sancarleños. La afición morada esperaba una reacción que no llegaba, mientras San Carlos desperdiciaba varias ocasiones que pudieron cambiar la historia del encuentro.

Todo cambió tras el descanso

El ingreso de Newton Williams transformó por completo el partido. El delantero aportó movilidad, profundidad y presencia en el área, elementos que Saprissa había extrañado durante toda la primera mitad.

Su impacto fue inmediato y terminó inclinando la balanza a favor de los tibaseños. Williams apareció en dos oportunidades para marcar el doblete que le dio vuelta al marcador y confirmó, una vez más, que atraviesa un gran momento.

El atacante continúa siendo la principal referencia ofensiva del conjunto morado y el hombre que suele responder cuando el equipo más lo necesita.

En los minutos finales, Kenneth Cerdas descontó para San Carlos y le puso suspenso al cierre del compromiso. Sin embargo, el gol llegó demasiado tarde y no hubo tiempo suficiente para que los norteños encontraran el empate.

Con esta victoria, Saprissa asciende al liderato del campeonato gracias a la diferencia de goles, consolidando un inicio positivo en el torneo. Del otro lado, San Carlos sigue sin levantar cabeza tras no disputar su encuentro anterior frente a Escorpiones y sumar ahora una nueva derrota. Los norteños ocupan los últimos puestos de la tabla de posiciones.