Mientras Keylor posa sonriente en México con Pumas, en Argentina el presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, aún lamenta la salida del arquero. Habló en Radio La Red de Rosario, donde dio su versión de los hechos respecto a la salida de Keylor y reveló detalles íntimos.

“Cuando él se va a la Copa de Oro, él ya empezó a notar que la familia quería estar más en Costa Rica que en Argentina, al papá le había agarrado un problema cardíaco de una dilatación de las arterias cardíacas”, señaló Astore.

El dirigente continuó relatando su versión de lo ocurrido y aseguró que, incluso antes del viaje a la Copa Oro, ya Keylor había mostrado señales de querer dejar el club.

Sin embargo, el enojo del presidente se incrementó el domingo anterior, cuando le había prohibido a Navas presentarse en el estadio para el partido ante Banfield. A pesar de la orden, el tico salió al campo a calentar al portero titular de ese día. “Dos horas antes de la charla técnica, le digo: “Bueno, se terminó el tema de la película de Keylor”. Yo le llamo a Keylor y le digo: “Mirá Keylor, termina el partido, voy a hablar con vos, ponemos los puntos en claro. Pero no me vaya a la cancha, no me salga al coche y no te subas al colectivo (bus)”. El no entendía. Él el lunes, se va a comer con el plantel a Bellavista, para despedirse de los compañeros, de los auxiliares, como una cosa normal. Entonces yo no lo puedo juzgar porque tal vez en su cabeza tenga una película totalmente distinta a la que se vive en este país” explicó Astore.