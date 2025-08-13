Jerusalén. (AFP)- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno permitirá que palestinos abandonen la Franja de Gaza, mientras Israel prepara una ofensiva ampliada.

“No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”, dijo a I24 News, comparando con desplazamientos en Siria, Ucrania y Afganistán.

La propuesta, similar a la defendida por Donald Trump y ministros israelíes de extrema derecha, provoca rechazo palestino, que la asocia a la “Nakba” de 1948.

En paralelo, Egipto informó que mediadores de Catar, Egipto y EE.UU. buscan un alto al fuego de 60 días, con liberación de rehenes y prisioneros palestinos, y entrada sin restricciones de ayuda.

Una delegación de Hamás, encabezada por Jalil al Haya, llegará a El Cairo para discutir avances. Netanyahu se opone a liberar rehenes por etapas y exige que todos sean liberados bajo condiciones israelíes. En el terreno, la Defensa Civil reportó intensos bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza, especialmente en Zeitun y Sabra, con 33 muertos el martes. Habitantes relataron ataques que hacen “temblar el suelo”. Según Hamás, 61.599 palestinos han muerto desde octubre, mientras Israel cifra en 1.219 sus víctimas iniciales. Netanyahu enfrenta creciente presión interna para liberar a 49 rehenes aún cautivos.