Jerusalén. (AFP)- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al presidente francés Emmanuel Macron “de alimentar el fuego antisemita” al pedir el reconocimiento internacional del Estado de Palestina, mientras el Ejecutivo francés calificó su análisis como “erróneo” y “abyecto”.

“Lo llamo a reemplazar la debilidad por la acción, la calma por la voluntad, y hacerlo en una fecha clara: el nuevo año judío, el 23 de septiembre de 2025”, reza la carta a Macron firmada por Netanyahu, con fecha de 17 de agosto.

Netanyahu dijo estar “preocupado por el incremento alarmante del antisemitismo en Francia y la falta de acciones

decisivas de su gobierno para hacerle frente.

En los últimos años, el antisemitismo ha devastado las ciudades francesas”.

La presidencia francesa, por su parte, replicó al líder israelí que “el análisis de que la decisión de Francia de reconocer al Estado de Palestina en septiembre explica el aumento de la violencia antisemita en Francia es erróneo, abyecto y no quedará sin respuesta”.

Agregó que Macron tomó conocimiento del contenido de la carta a través de la prensa y que le responderá a Netanyahu a través de otra misiva.

Netanyahu agregó que “desde sus declaraciones públicas atacando a Israel y señalando el reconocimiento de un Estado palestino, (el antisemitismo) ha aumentado”.

Francia es uno de al menos 145 países que reconoce o tiene planes de reconocer a un Estado palestino.