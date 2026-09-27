Neshy Lindo es subcampeona en Brasil

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La taekwondista costarricense Neshy Lee Lindo se proclamó subcampeona del “Brazil Open” tras alcanzar la final de su categoría, donde cayó ante la brasileña Maria Clara Pacheco, campeona mundial en 2025 y líder del ranking mundial.
Lindo inició el torneo con una victoria ante una representante de Chile y luego derrotó 14-4 a la estadounidense Dillon Faith, atleta olímpica en París 2024 y medallista de plata en el Grand Prix Mundial de Manchester 2023.
En la final, Neshy protagonizó un cerrado primer round ante Pacheco, que terminó 0-1. En el segundo asalto, la brasileña logró imponerse 7-0 para quedarse con el oro.
La costarricense cerró así una destacada participación ante rivales de primer nivel internacional y sumó una nueva medalla de plata para el taekwondo nacional.