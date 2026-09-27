Neshy Lindo es subcampeona en Brasil

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La taekwondista costarricense Neshy Lee Lindo se proclamó subcampeona del “Brazil Open” tras alcanzar la final de su categoría, donde cayó ante la brasileña Maria Clara Pacheco, campeona mundial en 2025 y líder del ranking mundial.

Lindo inició el torneo con una victoria ante una representante de Chile y luego derrotó 14-4 a la estadounidense Dillon Faith, atleta olímpica en París 2024 y medallista de plata en el Grand Prix Mundial de Manchester 2023.

En la final, Neshy protagonizó un cerrado primer round ante Pacheco, que terminó 0-1. En el segundo asalto, la brasileña logró imponerse 7-0 para quedarse con el oro.

La costarricense cerró así una destacada participación ante rivales de primer nivel internacional y sumó una nueva medalla de plata para el taekwondo nacional.