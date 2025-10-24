Neoyorquinos protestan contra redadas migratorias

Nueva York. (AFP)-Cientos de neoyorquinos marcharon furiosos rechazando las redadas contra vendedores ambulantes por parte de agentes federales como parte de la campaña cada vez más agresiva del presidente Donald Trump contra inmigrantes indocumentados.

Agentes enmascarados suelen encontrarse en los pasillos del edificio 26 Federal Plaza en Manhattan, donde los inmigrantes que intentan permanecer en Estados Unidos asisten a audiencias judiciales. Pero el martes, agentes llegaron a Chinatown, en el centro de la ciudad, y arrestaron a nueve hombres africanos sospechosos de estar en el país ilegalmente. Ocurrió durante una operación que el Departamento de Seguridad Nacional dijo que se centraba en productos falsificados. Cuatro personas que intentaron detener los arrestos también fueron detenidos, pero más adelante fueron liberados sin cargos. El director de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Todd Lyons dijo que los arrestos en Nueva York incrementarían ya que es una ciudad santuario, lo que significa que la policía local no coopera con las autoridades federales. Lorelei Crean, de 18 años, una de las manifestantes, advirtió que agentes de ICE “han tomando el control en todo el país”.

“Ahora llegaron a Nueva York y aquí está Nueva York diciéndoles que ICE tiene que irse de Nueva York”, dijo Crean. Líderes políticos y religiosos hablaron durante una reunión informativa el jueves, junto a la presidenta del consejo municipal, Adrienne Adams.