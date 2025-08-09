

Súper La Central

Kattia Araya es propietaria de Súper La Central, un negocio familiar con casi 50 años de historia, fundado por su padre, José Aray Lara.

Tras su fallecimiento hace 16 años, quedó en manos de su madre y hoy lo administran Kattia y sus tres hermanas.

El nombre se inspira en que, años atrás, fue un importante centro de comercialización de ciruelas en la zona. Actualmente cuenta con colaboradores que llevan desde 15 hasta 3 años trabajando ahí.

Además de su actividad principal, el negocio vende periódicos desde hace aproximadamente 25 años, un producto que, pese a la disminución de ventas por las redes sociales, sigue teniendo demanda constante, pues los clientes lo piden y buscan, lo que obliga a mantener siempre ejemplares disponibles en el local para satisfacer a la comunidad.



Súper Vemi

Daniel Vega Miranda es propietario de Súper Vemi, un negocio con más de 40 años en la actividad comercial. Fundado y atendido por su familia, cuenta actualmente con seis colaboradores. El nombre “Vemi” proviene de la unión de los apellidos Vega y Miranda, representando así la identidad familiar.

Desde sus inicios, el local ha vendido el periódico Diario Extra, manteniendo esta tradición por aproximadamente cuatro décadas, prácticamente desde la aparición del medio.

Para Daniel, el periódico ha sido siempre parte del día a día del negocio, por lo que continúa ofreciéndolo a sus clientes como un servicio constante, que refuerza el vínculo con la comunidad y conserva una costumbre muy arraigada en el comercio local. Este negocio está ubicado en el Roble de Alajuela.



Súper Santiago

Ligia Muñoz es emprendedora y propietaria de Súper Santiago, un negocio familiar con 40 años de trayectoria que ofrece verdulería, carnicería, frutas y abarrotes.

El local fue fundado por ella misma, el nombre fue idea de su abuelita, quien le sugirió llamarlo “Mercaditos Santiago” cuando Ligia Muñoz comenzó vendiendo en una pequeña ventanita; con el tiempo, evolucionó al nombre actual en honor a esa sugerencia.

Actualmente, el local cuenta con alrededor de ocho colaboradores. Desde que recuerda, Súper Santiago ha vendido el periódico Diario Extra, siendo parte habitual de su oferta y manteniendo la tradición con sus clientes. Para Muñoz, el negocio es un legado familiar que ha crecido junto a la comunidad durante cuatro décadas. Asimismo, aseguró que espera mantener este negocio por varios años.



Súper Los Naranjos

Erika administra Súper Los Naranjos, un comercio con más de 30 años de existencia que inició bajo otros dueños y que desde entonces ha mantenido una amplia oferta para la comunidad.

Además de funcionar como un supermercado, el local ofrece productos de bazar, comidas, bebidas, licores y artículos variados, lo que lo convierte en un punto muy surtido y versátil.

La cantidad de personal varía según la temporada, contando normalmente con tres o cuatro colaboradores.

Desde sus inicios, Súper Los Naranjos ha vendido el periódico Diario Extra, tradición que mantiene desde hace aproximadamente tres décadas, consolidándose como un lugar donde los clientes no solo realizan sus compras cotidianas, sino que también encuentran su ejemplar diario.