

Panadería Buen Sabor

En Santa Lucía de Barva, a un del salón comunal, la familia Jiménez fundó hace un año y seis meses el sueño que tomó formó y se ganó la preferencia de los vecinos. La panadería surgió como un proyecto conjunto en el que todos los miembros aportaron para hacer realidad el emprendimiento.

Desde su apertura, se ha caracterizado por ofrecer productos frescos y artesanales, incluyendo panes, postres y artículos de repostería, manteniendo la tradición familiar y el trato cercano con sus clientes. Además, el negocio incorpora la venta de periódicos, una iniciativa que comenzó poco después de abrir y que ha crecido día a día, consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad local. La administración es totalmente familiar, asegurando que cada aspecto del negocio se maneje con dedicación y cuidado.



Mini Super Buen Precio

Desde hace más de 30 años, Mini Super Buen Precio se ha consolidado como un negocio de confianza en Barva de Heredia.

Fundado en 1993 por Luis Zárate junto a su hermano y cuñado, actualmente la administración y operación del local está a cargo de Luis, su esposa Ana Isabel Fonseca y su hija Kimberly Zárate, quienes mantienen el compromiso de ofrecer productos de calidad a la comunidad.

El negocio se especializa en abarrotes, lácteos y licores de todo tipo. Desde sus inicios también incorporaron la venta de periódicos, aunque reconocen que, con el avance de la tecnología y la digitalización, la demanda ha disminuido. A pesar de ello, la buena venta de periódico persiste y Mini Super Buen Precio continúa siendo un referente local de confianza y tradición, manteniendo un trato cercano y familiar con sus clientes.



Super Aguilar

Desde su fundación, Super Aguilar se ha destacado por su compromiso con la comunidad.

Con más de 11 años de trayectoria, fundado por la familia Aguilar, inició como un pequeño proyecto que ocupaba apenas una tercera parte del espacio que hoy tiene, y con el tiempo se fue expandiendo hasta convertirse en un supermercado manejable y sostenible, adaptado a las necesidades de la comunidad.

Actualmente, el negocio es operado por Magreg Aguilar y conserva el legado de su padre, manteniendo un trato cercano y personalizado con los clientes siendo un referente de confianza.

Ubicado estratégicamente en Santa Bárbara de Heredia, Super Aguilar ofrece productos variados y ha integrado la venta de periódicos, un servicio muy valorado por los clientes habituales, quienes incluso solicitan que se les reserve.

Minisúper M y L

Super MyL es un negocio familiar ubicado en San Pablo de Heredia que comenzó hace 13 años como una pequeña panadería al frente del local actual.

Con el tiempo, fue creciendo y hace tres años se amplió con una pulpería que se transformó en el minisúper que tienen hoy, con patente de licor y un surtido variado de productos de abarrotes.

Además, cuentan con una panadería que se llama Isabela 2 y que continúa operando al frente, ofreciendo productos frescos y artesanales.

Además, desde hace más de 10 años, incorporan la venta de periódicos, un servicio muy valorado por los clientes. El nombre del negocio surge de las iniciales de los hijos del dueño, Ronny Chacón, reflejando el carácter familiar y cercano que mantiene Super MyL como referente local de confianza y tradición.