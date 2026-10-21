Negociación por Armonización puso a prueba al bloque opositor

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Las negociaciones que durante varias semanas mantuvieron el Partido Liberación Nacional (PLN) y el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) por el proyecto de Armonización Eléctrica generaron cuestionamientos dentro de la oposición sobre sus posibles efectos en el denominado bloque democrático.

El Frente Amplio (FA) había señalado que un acuerdo entre ambas bancadas podía “destruir a la oposición”, en referencia a la alianza que las fracciones mantienen desde el 1.º de mayo para distintos temas legislativos y que denominaron “Bloque Democrático”.

“El objetivo real del chavismo no es la Ley del Apagón, sino la destrucción total de toda la oposición democrática. La concentración absoluta del poder no admite contrapesos institucionales o políticos. Solo sumisión y rendiciones incondicionales”, indicó el FA al conocerse el fracaso de las negociaciones.

Finalmente, Armonización fue rechazado en segundo debate al no alcanzar los 38 votos requeridos, el PLN votó en contra de la iniciativa y sus diputados aseguran que tanto la fracción como el bloque opositor se mantienen unidos.

¿Por qué podía afectar al bloque?

La politóloga Kattia Benavides explicó que las negociaciones individuales entre el Gobierno y determinadas fracciones pueden modificar la capacidad de coordinación de una alianza legislativa.

“Cuando el Gobierno negocia con diputados o diputadas o un sector de una fracción por separado, puede debilitar los acuerdos y la coordinación que mantienen unido al bloque opositor”, indicó.

Según Benavides, desde la perspectiva del FA, el riesgo estaba en que el PLN alcanzara acuerdos individuales con el oficialismo y redujera la capacidad de la oposición para negociar de manera conjunta.

Kattia Benavides, politóloga. Foto: Archivo.

No obstante, aclaró que una negociación entre partidos no supone necesariamente una división.

“En política legislativa, los acuerdos son parte del proceso democrático. La tensión surge cuando esas negociaciones particulares chocan con los compromisos previamente asumidos”, señaló.

La especialista considera que el bloque reúne partidos con diferencias ideológicas y programáticas, pero que coinciden en determinados asuntos frente al oficialismo.

“La definiría como una alianza parlamentaria pragmática. Se unen en determinados temas, pero no necesariamente comparten una misma visión de país”, explicó.

PLN asegura que salió unido

Diputados del PLN rechazan que las negociaciones hayan provocado una división en la bancada. El presidente de la organización política y exasesor de la bancada verdiblanca, Óscar Izquierdo, señaló que el resultado de la votación, a su criterio, demostró que la fracción mantuvo una única posición.

Añadió que, a su criterio, la coordinación con las demás bancadas tampoco resultó afectada.

“Todas las fracciones votaron iguales y me parece que el bloque democrático no se vio perjudicado por eso”, indicó.

La diputada verdiblanca Karen Alfaro también aseguró que la bancada verdiblanca permanece unida y sostuvo que durante las conversaciones existió un grupo encargado de coordinar las mesas de trabajo.

“Siempre hubo una comisión que era la encargada de organizar las mesas de trabajo para las conversaciones que se tenían. La bancada se encuentra unida, trabajando en equipo”, expresó.

Para Benavides, el episodio generó tensiones, pero todavía no permite concluir que exista una fractura dentro de la oposición.

“La prueba estará en las próximas negociaciones legislativas. Si logran mantener la coordinación en otros temas, las diferencias serán manejables; si comienzan a negociar y votar sistemáticamente por separado, podríamos hablar de un debilitamiento real del bloque”, afirmó.

PLN quiere discutir sus proyectos

Tras el rechazo de Armonización, el PLN espera que continúe la discusión sobre una reforma al sistema eléctrico. En ese sentido, la bancada había planteado cuatro proyectos como alternativa a la propuesta impulsada por el Gobierno y pretende volver a conversar con las demás fracciones.

“Seguimos abiertos a seguir dialogando con todas las fracciones. De hecho, la próxima semana los vamos a invitar a ellos”, dijo el diputado Ronald Campos.

Alfaro también señaló que el rechazo del expediente no debería impedir nuevos acercamientos.

“Si realmente necesitamos una actualización en el sistema eléctrico, no debería castigar el Gobierno cuando estamos en oposición a algo. Todo lo contrario, debería tener la apertura al diálogo para seguir conversando”, manifestó.

De momento se desconoce cuál será la decisión del Gobierno luego del fracaso de Armonización Eléctrica. Y aunque el subjefe de la fracción del PPSO adelantó en septiembre que si no se lograban acuerdos con el proyecto se presentaría uno que no requiera los 38 votos, hasta este miércoles se tomará una decisión desde Casa Presidencial.

Salvador Padilla – Diputado del PLN “Nosotros hemos planteado la necesidad de construir una gran agenda de energía. El proyecto de Armonización como estaba planteado no era esa iniciativa que iba a solventar las necesidades de energía del país”