El grupo de estudiantes que llegó a manifestarse a las afueras de Casa Presidencial se marchó de Zapote a eso de las 5:40 p.m. de este martes.

Los manifestantes se marcharon sin tener aún una respuesta clara sobre el monto para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

La reunión continúa en desarrollo entre los representantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los representantes del Gobierno.

La última posición del Gobierno es un aumento del 0% para el monto del próximo año.

La manifestación no tuvo incidentes ni problemas judiciales, según confirmó a Grupo Extra el director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo.