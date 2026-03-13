Necesitó psicólogo por no creer en él

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El futbolista manudo Alejandro Bran fue vital en el empate de Liga Deportiva Alajuelense ante Los Ángeles FC, en el empate logrado en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Reconoce que pasó un muy mal momento en que no creía en sus capacidades y necesitó ayuda profesional. “La verdad es que lo dije anteriormente, que el psicólogo del equipo me ayudó mucho, antes tal vez me daba muy duro a mí mismo y creo que no puedo sabotearme yo mismo, si lo hago yo, ¿quién va a creer en mí? Entonces creo que de ahí nace esa confianza que tengo y también en Dios que es el que me ayuda a salir adelante ante toda adversidad”.

Otro capítulo importante ocupa en este proceso el entrenador del primer equipo. “El profe Óscar (Ramírez) ha sido una gran persona para mí, de mucha bendición, me ha ayudado bastante, me ha aconsejado y lo he aprovechado mucho. Me toca enfocarme en hacer las cosas bien ahorita en el club y aportarle a la Liga que es el que me está dando de comer”.

El respeto a LAFC

Reconoce que tomaron con mucha seriedad el medirse a Los Ángeles, pues valoran el tipo de equipo que es y las grandes estrellas que juegan en él. “Sabíamos que era un partido difícil, sabemos que es un equipo con mucha jerarquía, que tiene mucho peso ofensivo y creo que hay que darle el mérito a todos los compañeros por el gran trabajo defensivo que hicimos. Fuimos solidarios en todo el aspecto de la marca y tuvimos opciones. Que haya caído ese gol, es una bendición y ahora a pensar en el partido contra Pérez. Sabemos que todavía tenemos la deuda ahí, en el campeonato nacional y ya la otra semana a ver qué preparamos para el juego en casa”.

Hacer goles de ese calibre tiene su origen y que desde las prácticas hay que ir perfeccionando la técnica, aunque decenas de veces el esférico tome otra dirección. “Practicaba en los entrenos, entonces cuando vi la bola en el aire no dude en pegarle, no dude en pararla, ni nada, yo dije que hay que animarse y por dicha salió a puerta y pudo concretarse. Entonces muy feliz, creo que la confianza que estoy teniendo me da para demostrar en la cancha lo que puedo hacer y la calidad de jugador que soy”.

Esta noche a las 8 p.m. la Liga recibe a Pérez Zeledón, pero igual tienen en mente el choque del martes a las 7 p.m. ante LAFC. “Debemos tener personalidad y en casa hacernos un poco más fuertes con nuestra gente. Sabemos que estamos ahí y el gol de visita nos ayuda. Es una buena ventaja y ahora en el Morera tratar de dejar el marco en cero y poder golpear o aprovechar la ventaja del gol de diferencia”.