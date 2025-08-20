El nuevo técnico de Sporting, Minor Díaz, la tiene muy clara respecto al reto a enfrentar en Sporting, club que en 4 fechas sumó un solo punto y está de último de la tabla del Apertura 2025.

Al interrogársele sobre las metas responde que “a corto plazo es salir del fondo de la tabla. Trabajaremos convencidos de que la situación es incómoda y después pelearemos por objetivos claros, como pelear arriba. Espero que de la mano de Dios estemos a la altura de la institución”.

Revela que el siguiente objetivo es pasar a la fase dos del certamen, “pero iremos paso a paso, no es lo que uno más desea, pero lo importante es que necesitamos salir del fondo de la tabla. Esa es la prioridad y es lo que queremos buscar es la ansiada clasificación”.

Alaba su nueva casa, al mencionar que ha escuchado cosas muy buenas. “Ya me he dado cuenta de lo profesional que es y las herramientas que tienen para mejorar, desde todos los puntos de vista, mental, físico y técnico. Eso me movió muchísimo. Me gustan los proyectos y este es un gran proyecto”.

Admite que no fue fácil vivir lo que tuvo que enfrentar en Guanacasteca, pero “en la vida todos son experiencias. Uno como técnico las vive y la toma de decisiones es importante. Fue muy duro, pero hay que darle vuelta a la página. En Sporting hay un gran plantel y nos topamos con un poco de jugadores lesionados. Respeto mucho a Luis (Marín) y a Harold (Wallace), que tuvieron ese detalle. Esperamos recuperarlos porque son muy importantes en el plantel, pero con lo que teneos esperamos salir del fondo de la tabla, para escalar posiciones y después lograr otras cosas”.

Sporting se midió ayer a Uruguay de Coronado, por el torneo de Copa y empató 0 a 0. Clasificaron los albinegros por el global 3 a 0.