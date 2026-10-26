¿Necesita licencia de moto? Habilitan pruebas sin cita previa

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La Dirección General de Educación Vial habilitó esta semana la aplicación de pruebas prácticas de manejo para motocicleta sin cita previa en la sede Ciudad Vial, ubicada en San José.

La jornada especial de atención está disponible desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre, en un horario continuo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

La medida abarca las licencias tipo Clase A1, A2 y A3 y no requiere que los aspirantes cuenten con cita matriculada ni credenciales de ingreso al sistema informático.

“Aunque durante la mañana de hoy hemos atendido una buena cantidad de personas, la demanda no ha estado por encima de la capacidad de atención que tenemos coordinada para esta semana, los usuarios que se han acercado se han atendido prácticamente de forma inmediata, no tenemos filas considerables, por lo que hacemos el llamado a la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad”, expresó Sindy Coto, directora de Educación Vial.

Foto: MOPT

Requisitos obligatorios para aplicar la prueba

Las personas interesadas en realizar la prueba práctica deberán presentarse en la sede indicada cumpliendo con los siguientes requisitos:

Prueba teórica aprobada.

Documento de identidad vigente y en buen estado.

Documentación del vehículo al día, incluyendo la tarjeta de la inspección técnica vehicular y el derecho de circulación.

Dictamen médico vigente, emitido dentro de un plazo no mayor a 180 días.

Comprobante de pago correspondiente a la prueba de licencia Clase A por un valor de ¢5.000, realizado en cualquier entidad financiera autorizada.

Asimismo, las autoridades recordaron que el sistema impedirá realizar el trámite a los usuarios que incurran en las siguientes situaciones:

Cita previa activa: Personas que ya tengan una cita matriculada en el sistema. Sanción por reprobación: Usuarios que hayan perdido la prueba práctica en los últimos 20 días hábiles, período durante el cual rige un bloqueo automático para una nueva matrícula.