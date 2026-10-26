¿Necesita licencia de moto? Habilitan pruebas sin cita previa

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La Dirección General de Educación Vial habilitó esta semana la aplicación de pruebas prácticas de manejo para motocicleta sin cita previa en la sede Ciudad Vial, ubicada en San José.
La jornada especial de atención está disponible desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre, en un horario continuo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
La medida abarca las licencias tipo Clase A1, A2 y A3 y no requiere que los aspirantes cuenten con cita matriculada ni credenciales de ingreso al sistema informático.
“Aunque durante la mañana de hoy hemos atendido una buena cantidad de personas, la demanda no ha estado por encima de la capacidad de atención que tenemos coordinada para esta semana, los usuarios que se han acercado se han atendido prácticamente de forma inmediata, no tenemos filas considerables, por lo que hacemos el llamado a la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad”, expresó Sindy Coto, directora de Educación Vial.
Las personas interesadas en realizar la prueba práctica deberán presentarse en la sede indicada cumpliendo con los siguientes requisitos:
Asimismo, las autoridades recordaron que el sistema impedirá realizar el trámite a los usuarios que incurran en las siguientes situaciones: