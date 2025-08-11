México, México, (AFP). – El Necaxa, del director técnico argentino Fernando Gago, le sacó el empate 1-1 de visita a los Pumas este domingo en el estadio Olímpico Universitario, en la continuación de la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El español Rubén Duarte adelantó 1-0 a los Pumas al minuto 59 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por derecha a cargo del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla.

Diego de Buen hizo el 1-1 para los Rayos necaxistas al 68 con un disparo desde la línea frontal del área ante el vuelo del portero costarricense Keylor Navas. El tico tuvo una calificación de 7.5 y fue con esto el segundo mejor jugador de su equipo en dicho cotejo. El primero fue Rubén Duarte con un 8.8, según la página Sofascore.

Con este empate, los Pumas llegaron a cuatro puntos y el Necaxa llega a cinco unidades.

Al cierre de edición en el estadio Corona, las Chivas del Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, visitaban a los Guerreros del Santos, del director técnico español Francisco Rodríguez.

La jornada comenzó el viernes con una histórica victoria de los Tigres, del atacante argentino Ángel Correa, por 7-0 sobre el Puebla en el estadio Universitario.

El sábado, el Pachuca retomó el liderato al golear 3-0 al Atlas en el estadio Jalisco; esta derrota de los Zorros devino en la renuncia del entrenador mexicano Gonzalo Pineda, el domingo.

Con dos goles del mediocampista colombiano Nicolás Benedetti, el Mazatlán empató 2-2 con el Tijuana en el estadio El Encanto.