Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un mensaje directo a los líderes de pandillas en Haití luego del secuestro de cuatro ciudadanos salvadoreños que integran una misión internacional en el país caribeño.

De acuerdo con Bukele, los retenidos no son personal combatiente, sino técnicos en el área de aviación cuya labor principal se enfoca en la realización de evacuaciones médicas y tareas de rescate.

“Fueron secuestrados de manera cobarde mientras regresaban después de haber comprado comida en un mercado en la zona”, indicó el mandatario.

Ante la situación, el gobierno salvadoreño puso en marcha una operación militar con el objetivo de lograr que los cuatro compatriotas retornen con vida y sin ningún tipo de daño.

Bukele dirigió una advertencia a los jefes pandilleros:

“Pero quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos”, expresó.

Asimismo, recordó que ya erradicó a las pandillas en El Salvador y tienen la capacidad para actuar de la misma manera contra las estructuras criminales en Haití.

Bukele manifestó que, si los cuatro técnicos son devueltos con vida y sanos, las condiciones retornarán al estado en el que estaban antes del secuestro.

“La decisión está en sus manos”, concluyó.