Nayib Bukele felicita a Laura Fernández por su cumpleaños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó a la mandataria Laura Fernández por su cumpleaños número 40.

En una carta con fecha de 4 de julio de 2026, el mandatario salvadoreño expresó sus deseos de éxito para la gestión de la presidenta costarricense, subrayando la importancia de la cooperación regional.

“En nombre del pueblo y Gobierno de El Salvador, de mi esposa Gabriela y en el mío propio, me es grato expresarle mis sinceras felicitaciones con ocasión de su natalicio”, mencionó en el documento.

Bukele aprovechó la oportunidad para resaltar que ambos países comparten una “visión de paz, libertad, desarrollo y prosperidad”. Asimismo, manifestó su convicción de que la relación bilateral continuará contribuyendo al bienestar de sus respectivos pueblos bajo los principios de cooperación.

La nota oficial concluye con un mensaje de aprecio personal y la reiteración de su “más alta y distinguida consideración” hacia la mandataria, deseándole éxito continuo en sus funciones gubernamentales.

“Reciba, Señora Presidenta, mi aprecio personal y mis mejores deseos en esta ocasión especial, así como en el éxito de su gestión, junto con las seguridades de mi más alta y distinguida consideración”, finalizó la carta.

Este gesto refuerza la comunicación diplomática entre los dos países centroamericanos en un marco de cordialidad institucional.