Nayib Bukele defiende la reelección indefinida en El Salvador

(San Salvador, EFE) El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes la reelección presidencial indefinida, habilitada en el país desde julio de 2025 en una polémica reforma constitucional, cuando busca un tercer período al frente del Ejecutivo.

Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestionó la reelección indefinida en un mensaje en X.

“Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele”, escribió Jiménez.

En respuesta, Bukele publicó que “también la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal”, junto con un emoji de una cara riéndose.

En otro mensaje, Bukele dijo que “algunos alegan que la reelección indefinida viola la Constitución salvadoreña. Sin embargo, la Constitución fue reformada por una supermayoría legislativa, otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas”.

“Además, nuestras elecciones han sido observadas por miles de representantes internacionales. Ningún organismo multilateral, ni un solo país del mundo, ni de izquierda ni de derecha, ha declarado que no hayan sido elecciones libres, transparentes y democráticas. Al final, cada pueblo elige su propio camino”, subrayó el mandatario.

La gestión de Bukele tiene altos niveles de seguridad, pero es criticada por acusaciones de violaciones masivas de derechos humanos y concentración del poder, así como crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

Agregó que “prácticamente todos los países han modificado sus constituciones” y que “en muchos casos, esos cambios ocurrieron mediante guerras, golpes de Estado o procesos violentos; no por medio de una fiesta cívica en las urnas, como lo hicimos los salvadoreños”.

El partido Nuevas Ideas (NI), de Bukele, informó el lunes que el jefe de Estado ganó en unas primarias celebradas el domingo la candidatura presidencial para las elecciones de 2027.

Bukele, de 42 años, no se ha referido públicamente a este proceso interno, en el que aparentemente no tuvo contrincante.

Como siguiente paso de cara a las elecciones generales de febrero de 2027, el mandatario salvadoreño deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el período entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral del ente colegiado.

La Asamblea Legislativa (Parlamento), dominada por el partido NI de Bukele, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025, sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco a seis años el período presidencial y suprimir la segunda vuelta en las elecciones.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y tendría que concluir en 2029. Sin embargo, la reforma avalada por el Congreso adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se votará por diputaciones y alcaldías.