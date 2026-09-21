Navas responde a Batista por dejarlo fuera de convocatoria

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La ausencia de Keylor Navas en la primera convocatoria de Fernando Batista para la Liga de Naciones de Concacaf sigue generando reacciones. Esta vez fue el propio guardameta costarricense quien respondió, aunque sin mencionar directamente al entrenador argentino.

Batista explicó que ha intentado acercarse al portero y que incluso tuvieron una conversación telefónica. Según el técnico, posteriormente Navas estuvo en México y él intentó contactarlo nuevamente, pero no obtuvo respuesta.

“Hemos hablado una vez por teléfono, después yo estuve en México quise acercarme a él para poder hablar. Él no ha hablado conmigo, no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé. Las puertas de la Selección siempre están abiertas, nada más que hoy me toca tomar decisiones y ver otros arqueros”, manifestó Batista al medio FOX al referirse a la situación del guardameta.

Horas después, Navas publicó una historia en su cuenta de Instagram que llamó la atención.

El portero compartió una imagen en la que aparece su rostro y una encuesta con la pregunta: “Si usted tiene algo importante que decir…”.

Debajo aparecen dos opciones: “Llama directamente” y “Manda un mensaje”.

Aunque Keylor no acompañó la publicación con ningún texto adicional ni mencionó el nombre de Batista, la historia apareció después de las declaraciones del seleccionador, por lo que rápidamente fue relacionada con la situación entre ambos.

Navas quedó fuera de la lista de 30 jugadores convocados por Batista para los primeros compromisos oficiales de este nuevo proceso de la Tricolor. Costa Rica enfrentará a Curazao el 24 de setiembre, a Haití el 27, a Nicaragua el 1.° de octubre y nuevamente a Haití el 4 de octubre.