Naufragio de ferry en Guyana: 27 fallecidos y 83 desaparecidos

(AFP, Guyana) Al menos 27 personas murieron y otras 83 están desaparecidas después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a la costa de Guyana el fin de semana, dijo este lunes el primer ministro Mark Phillips.

El barco naufragó el sábado por la noche unas horas después de haber zarpado de la capital Georgetown para navegar por mar antes de remontar un río para llegar a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

Según el último balance, 69 personas han sido rescatadas.

“En esta fase de la operación, el número de personas rescatadas, incluidos pasajeros y tripulación, asciende ahora a 69. Y hasta el momento se han recuperado un total de 27 cuerpos. El último informe indica que aún hay otras 83 personas desaparecidas”, declaró Phillips en rueda de prensa.

La cifra anterior era de 10 muertos y 67 personas desaparecidas.

Georgetown “continúa desplegando todos los recursos disponibles para localizar y contabilizar a cada una de las personas que se encontraron a bordo del MV Barima en el momento del trágico incidente”, indicó el gobierno en su reporte del lunes en la mañana.

Los trabajos de búsqueda comenzaron el domingo en la madrugada, cuando las autoridades recibieron un llamado de auxilio. Elementos de protección civil y pescadores locales ampliaron el área de rastreo de 400 a 1.070 kilómetros cuadrados.

El primer ministro dijo que los cálculos oficiales señalan que el ferry llevaba 179 personas a bordo, cifra superior a los 133 inscritos en la lista de pasajeros.

“Hemos reducido el margen de incertidumbre respecto a esta cifra gracias al trabajo realizado por el equipo que se ha constituido. Han recopilado mucha información (…) en el momento de la carga del barco y eso es lo que nos permitió fijar este número en 179” a bordo.

Phillips subrayó que unos 15 buzos militares franceses procedentes de la Guayana Francesa están utilizando aparatos de compañías petroleras en las operaciones de búsqueda.

Tras declarar el domingo que dos miembros de la tripulación habían dado positivo al consumo de cannabis, Phillips dijo el lunes que esto estaba bajo investigación y que el capitán del barco era “sometido a pruebas”.

“Se le realizaron pruebas y, durante este procedimiento, los guardacostas pusieron al capitán bajo su custodia”, indicó, al señalar que “se llevará a cabo una investigación” para determinar las a seguir en relación a posibles irregularidades en la lista de pasajeros y sobrepeso, ya los resultados de las pruebas de drogas.

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.