Nations League: El Salvador desciende a Liga B

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La Selección Nacional de El Salvador igualó a un gol ante Martinica, de visita, y confirma su descenso a la Liga B de Liga de Naciones de Concacaf.

La escuadra cuscatleca sufre un tropiezo que ya pone en riesgo la continuidad de Hernán “Bolillo” Gómez frente a “La Selecta”.

La Selecta igualó ante Martinica (Foto: Selección de El Salvador)

Con 4 partidos disputados y apenas 3 puntos conseguidos, la escuadra centroamericana no tiene opción para mantenerse en la Liga A.

Los cuscatlecos deberán disputar el repechaje de las Ligas A y C para intentar meterse a la Copa Oro 2027, en caso de caer derrotados, quedarán marginados del certamen regional.