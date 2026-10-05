Nations League: El Salvador desciende a Liga B

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La Selección Nacional de El Salvador igualó a un gol ante Martinica, de visita, y confirma su descenso a la Liga B de Liga de Naciones de Concacaf.
La escuadra cuscatleca sufre un tropiezo que ya pone en riesgo la continuidad de Hernán “Bolillo” Gómez frente a “La Selecta”.
Con 4 partidos disputados y apenas 3 puntos conseguidos, la escuadra centroamericana no tiene opción para mantenerse en la Liga A.
Los cuscatlecos deberán disputar el repechaje de las Ligas A y C para intentar meterse a la Copa Oro 2027, en caso de caer derrotados, quedarán marginados del certamen regional.