En una noche cargada de emociones en El Chalet, Natasha Alfaro no solo cantó con el alma, sino que dejó huella con su interpretación profundamente sentida de “Ángel”, el emblemático tema de Yuridia y su canción favorita.

Su presentación estuvo llena de seguridad escénica y conexión emocional. Natasha danzó con soltura al ritmo de la melodía, demostrando que su vínculo con la música va mucho más allá de la técnica: lo suyo es cantar con el corazón.

Vestida con un elegante vestido negro de una sola pieza, adornado con brillantes que resaltaban su elegancia, la también madre de tres hijos deslumbró tanto en presencia como en voz.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando la jurado María Martha la felicitó públicamente por atreverse a modificar la canción a su estilo, algo que, según dijo, la sorprendió gratamente por su valentía artística.

“Me encantó el hecho de poder presentarme ante este gran jurado, estas oportunidades hay que aprovecharlas al máximo”, expresó Natasha con evidente emoción.

Y vaya que lo aprovechó: su entrega, autenticidad y potencia vocal le valieron el segundo lugar en esta temporada de “Así Canto Yo”.