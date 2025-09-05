En una noche cargada de emociones en El Chalet, la cantante Natasha Alfaro conquistó al público con una interpretación sentida y personal de “Ángel”, el éxito de Yuridia y su canción favorita.

Durante su presentación, Natasha mostró seguridad y presencia escénica, danzando con soltura al ritmo de la melodía, dejando claro que su conexión con la música va más allá del canto.

La también madre de tres hijos sorprendió al presentarse con un elegante vestido negro de una sola pieza, adornado con brillantes que resaltaban su estilo y presencia sobre el escenario.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la jurado María Martha no solo la aplaudió, sino que también destacó el valor de Natasha por hacer modificaciones personales a la canción, revelando que fue gratamente sorprendida por su versión.