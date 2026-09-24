Natalia Lafourcade llega “Hasta la raíz” del público tico

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La reconocida cantante mexicana Natalia Lafourcade llegó este jueves a Parque Viva para encontrarse con el público costarricense como parte de su “Cancionera Tour”.

La artista apareció en el escenario y comenzó la noche con un sencillo “Buenas noches, Costa Rica”, provocando los gritos y aplausos de sus seguidores.

Desde los primeros minutos, Lafourcade dejó claro el tono que quería darle a la presentación: un espectáculo íntimo y cercano, donde la música, su voz y el contacto con los asistentes tuvieron un papel central.

Fotos: Raquel Vargas

La mexicana estuvo acompañada por sus músicos en vivo y, entre ellos, destacó el trabajo del pianista, quien marcó el ritmo y acompañó varias de las canciones interpretadas durante la noche.

El piano tuvo especial protagonismo en los momentos más tranquilos del espectáculo, mientras Lafourcade recorría diferentes etapas de su carrera y compartía sus canciones con los asistentes.

Pero esa cercanía no se quedó únicamente en la música. En distintos momentos, la cantante se acercó a las primeras filas y se tomó el tiempo para leer los carteles que algunos de sus seguidores llevaron al concierto.

Lafourcade observó los mensajes que el público había preparado especialmente para ella, generando reacciones entre quienes se encontraban en las primeras filas.

Entre los temas más reconocidos que interpretó la mexicana fueron: “Apertura y lágrimas”, “Vine solita”, “Pajarito colibrí”, “Soledad y el mar” y “Nunca es suficiente”.

Uno de los momentos más esperados llegó con “Hasta la raíz”, uno de los temas más reconocidos de Lafourcade y que rápidamente convirtió al público en parte de la interpretación.

Las voces del público se hicieron sentir en Parque Viva y convirtieron el tema en uno de los momentos más celebrados de la noche.

La propuesta de “Cancionera Tour” permitió que la cantante mostrara una faceta más cercana, apoyándose en sus músicos y en una puesta en escena donde la interpretación tuvo mayor protagonismo.