El equipo de Extra Noticias crece y suma nuevos profesionales, en esta ocasión se incorpora la experimentada periodista Natalia García .

La comunicadora estará en la edición “Mesa de Análisis” en el noticiero nocturno a partir de las 9:00 p.m. para llevarle a través de la pantalla de Extra TV un resumen del acontecer diario.

García presentará en esa franja horaria junto a la periodista Gabriela Muñoz, con el acompañamiento de Rolando Rivera en la sección de política, Alberto Cuadra en sucesos y en coordinación con Kenneth Rojas para mostrar algunos trabajos especiales que tendrá esa edición específicamente.

“Ella viene a fortalecer la edición nocturna en donde pretendemos seguir reforzando las principales noticias del día. Yo conozco muy bien la labor de Natalia, es una periodista seria, consumada, que tiene un público que la sigue y por eso hablamos con ella recientemente y le gustó la idea del noticiero”, dijo Paul Ulloa, director de noticias.

García es un rostro con amplia experiencia periodística y trayectoria frente a las cámaras, al igual que con una base de credibilidad fuerte, características que cumple la comunicadora, amplió Ulloa.

Sobre García

Actualmente posee más de 25 años de dedicarse a la comunicación en diferentes ramas ya que comenzó su carrera muy joven en la radio para después pasar a la televisión, espacio que la cautivó por completo.

Como reportera, obtuvo el Premio Nacional al Periodismo en 2017 por ser la primera mujer sucesera en darle cobertura a un huracán en Costa Rica.

Por otro lado, logró poner en pantalla el primer y único noticiero inclusivo del país y de toda América, cuando una intérprete en Lesco daba junto a ella las noticias en otro medio nacional.

“Estoy muy contenta de que me hayan tomado en cuenta, conozco a muchísima gente y es muy lindo llegar a un lugar donde hay caras conocidas, porque me hacen sentir en casa, con profesionales a los que respeto mucho y con los que he trabajado muchísimos años. Pensé que iba a estar fuera por un tiempo más largo, pero Dios es el que manda y si Él dice que debe ser ahora, pues yo feliz de la vida, porque tenía esa emoción rica de volver frente a las cámaras”, externó la presentadora. García aseguró que los televidentes pueden esperar un periodismo serio, real, objetivo y siempre con la intención de lucha por el área social y lo inclusivo como desde el primer día que se desempeñó como profesional.