“Tenemos que ser más fuertes con nuestras fronteras”; con esa frase, la candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz, explicó su planteamiento en materia de migración y seguridad, al asegurar que el país debe reforzar los controles para impedir el ingreso de personas vinculadas al crimen organizado, sin afectar a quienes llegan a trabajar y aportar a la economía nacional.

Díaz afirmó esto en el Podcast Costa Rica Decide 2026, un espacio de Grupo Extra de cara a las elecciones nacionales; en dicho espacio la candidata expuso que su posición no está dirigida contra la migración laboral, especialmente en sectores como el agro, sino contra quienes ingresan al país para delinquir.

“Yo estoy de acuerdo con eso y si quieren venir extranjeros a trabajar y aportarle al país, vea, yo le abro las puertas. Yo en eso no tengo ningún problema, pero la gente que viene a hacer daño, yo sí no estoy dispuesta que esté acá”, recalcó Díaz.

Trabajo obligatorio en cárceles y priorización del gasto

En el ámbito penitenciario, la candidata planteó un cambio en el modelo actual de privación de libertad, al considerar que las cárceles no pueden seguir funcionando como “una bodega humana”. Díaz defendió la implementación del trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad, bajo el argumento de que la inactividad fomenta la reincidencia y genera costos elevados para el Estado.

“Si los costarricenses tampoco están comiendo los tres tiempos, uno se pone a pensar, ¿será justo que tengamos que destinar impuestos de todos nosotros y hay gente que ni siquiera tiene un empleo y que está haciendo las cosas bien y no tiene oportunidad? Yo tengo que velar primero por esas personas; los reos no es que van a pasar hambres, pero tengo que priorizar cosas”, detalló la candidata presidencial.

“Mente desocupada, taller del diablo”, agregó, al justificar que las personas privadas de libertad deben mantenerse ocupadas y produciendo, donde además explicó que el mantenimiento del sistema penitenciario se financia con impuestos y que, ante un presupuesto limitado, es necesario priorizar recursos.

En ese contexto, sostuvo que, aunque no se trata de que las personas “pasen hambre”, sí se debe revisar la asignación de gastos como la alimentación, tomando en cuenta que muchos costarricenses enfrentan dificultades económicas.

Díaz descartó que estas medidas violenten derechos humanos y afirmó que se trata de “ordenar la casa” y tomar decisiones firmes en un contexto de escasez de recursos.

Reformas a la CCSS

Sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la candidata aseguró que el principal problema no es la falta de presupuesto, sino el desorden administrativo, señalando que “es impensable que una institución tan grande no sepa cuánto cuesta una cirugía”, afirmó.

“La caja es un monstruo, tiene plata, pero no sabe cuánto cuesta una cirugía, no sabe cuánto cuesta una un ultrasonido, no tiene contabilidad de costos. O sea, para mí es impensable que una institución tan grande no sepa cuánto cuestan las cosas”, ratificó Díaz.

La candidata de Unidos Podemos sostuvo que no se requieren nuevas leyes para corregir esta situación, sino una presidencia ejecutiva con conocimiento interno de la institución, capaz de gerenciar servicios de salud y superar los conflictos internos que, según dijo, hoy paralizan la toma de decisiones.