La candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz, plantea que en caso de llegar a la Presidencia, impulsará una reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para transformarlo en “un motor de empleabilidad real”.

Díaz cuestionó que actualmente los cursos de la institución están desconectados del mercado laboral y que sus horarios inflexibles obligan a los estudiantes a escoger entre estudiar o trabajar.

“La gente espera del INA un título que sirva para algo más que colgarlo en la pared. Hoy eso es una estafa“, señaló.

La aspirante recordó que la institución mantiene un superávit de $350 millones, mientras “miles de jóvenes están sin opciones“.

Su propuesta se centra en alinear la oferta académica con las necesidades del sector privado, formando programadores, técnicos industriales, personal bilingüe en hotelería y trabajadores de mantenimiento.

Además, buscará integrar habilidades blandas como creatividad, resiliencia y trabajo en equipo, ya que señala que el INA ha dejado rezagados a los emprendedores, al no brindar acompañamiento básico en formalización o comercio electrónico.