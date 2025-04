La exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, se desmarcó de la rifa de un carro, que el economista Gerardo Corrales estaría realizando para recoger recursos para su campaña, luego que la presidenta de la Junta de Protección Social (JPS) Esmeralda Britton calificó como ilegal esa acción y ordenó una investigación.

“Sí, me llegó la información de que algunas personas, por iniciativa propia, estaban explorando formas de apoyar esta candidatura. No fue algo organizado por mí ni por el equipo central”, indicó Díaz por medio de su encargado de prensa.

Britton indicó que toda rifa que no haga la JPS debe contar con la autorización de la entidad y que estas deben tener un fin social y no usarse para recoger recursos para fines electorales.

Díaz no quiso ahondar en sí el señalamiento de la Junta, podría deberse a alguna persecución en su contra.

Enfatizó que cada vez más personas quieren sumarse a su proyecto político de cara a las elecciones del 2026.

“Eso no es ningún escándalo: eso se llama esperanza. Y eso no lo detiene ni una investigación, ni un comunicado, ni las amenazas de quienes no entienden lo que está pasando en la calle”, agregó.

Agregó que su propuesta no es un aparato político, sino un movimiento que va creciendo.

“A veces eso incomoda a algunos nostálgicos de otros tiempos, sobre todo a aquellos que extrañan el bipartidismo, pero uno no se detiene. Esta campaña no va a girar en torno a peleas entre políticos. Va a girar en torno a soluciones para la gente. Y eso es lo que estoy construyendo: con transparencia, con convicción y con la fuerza de miles de costarricenses que ya tomaron una decisión”, finalizó.