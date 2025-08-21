Natalia Díaz, candidata presidencial del Partido Unidos Podemos, asegura que en caso de llegar a Zapote construiría una “mega cárcel” con medidas más drásticas, una de ellas es que “se acabarán las 3 comidas” para algunas personas privadas de libertad.

La aspirante se refirió al proyecto que ahora maneja el Poder Ejecutivo sobre la construcción de un nuevo complejo carcelario similar a El Cecot en El Salvador, asegurando que si bien ella en principio está de acuerdo con la iniciativa, implementaría una metodología más contundente.

“Apoyo la construcción de la mega cárcel, pero no como una vitrina para mostrar presos, sino como un verdadero centro de control y disciplina. Vamos a implementar el trabajo obligatorio. El que delinquió tiene que devolverle algo a Costa Rica. Se acabó la cárcel de ocio, de 3 comidas y de operación criminal desde adentro“, subrayó Díaz.

Díaz implementaría estas medidas “aunque lloren los progres”.

Según afirma, las personas que estén privadas de su libertad deberán laborar y lo que produzcan será destinado para reparar a las víctimas y sostener los costos del mismo centro penitenciario: “no va a ser un lugar de comodidad, será una sanción ejemplarizante”.