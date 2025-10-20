La candidata presidencial Natalia Díaz presentó su propuesta para reimpulsar el campo costarricense y devolverle el protagonismo al sector agro, que, según dijo, nunca debió perder.

“No me van a oír decirle a un agricultor que abandone su tierra fértil, nuestro clima, nuestra tradición para dedicarse a otra cosa. Tampoco me van a ver en entrevistas dando clases de cómo se echa un abono o firmando compromisos en el aire“, afirmó.

Recordó que Costa Rica se levantó gracias al campo y sobre todo gracias a la gente que ha sostenido la economía nacional con trabajo y constancia.

“El agro es la historia de Costa Rica. Es la mesa servida todos los días, es trabajo, dignidad y oportunidad. Por eso me tomo este sector en serio, con respeto, con pragmatismo, con determinación y con valentía”, enfatizó.

Agregó que no ve la agricultura como un problema que haya que administrar ni como un sector condenado a subsidios o a lástima, sino como una industria con potencial para generar empleo, reducir pobreza y devolver oportunidades a las comunidades rurales.

Aseguró que la transformación del agro no depende de discursos, sino de acción política real, por lo que marcó distancia de las promesas vacías y los gestos simbólicos.